На заседании ЦБ 25 июля ключевая ставка будет снижена. Шаг снижения, на который пойдет регулятор, остается под вопросом. Это зависит от ряда факторов, в том числе от информации по инфляции, которая станет известна 23 июля, сообщила РИАМО экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.

Ключевую ставку 25 июля могут снизить более чем на 1%, но снижение на 3% за один раз видится крайне маловероятным, учитывая прошлую риторику и осторожность ЦБ в смягчении монетарной политики, говорит она.

На более мягкую риторику ЦБ могут повлиять более сильное снижение кредитования в июле и очень низкая инфляция за прошлую неделю, данные по которой выйдут в среду 23 июля, отмечает эксперт.

По ее словам, сейчас инфляция замедлилась сильнее, чем прогнозировал ЦБ. Если скорректировать ее на сезонность, то в июне она составила всего 4%. Это означает, что Банк России будет пересматривать свои прогнозы на опорных заседаниях и снижать ставку более быстрыми темпами.

«Чем медленнее растут цены, тем больше у ЦБ уверенности при снижении ставки. Но нельзя забывать и об инфляционных ожиданиях населения — они пока остаются высокими (около 13%)», подчеркивает экономист.

На ЦБ оказывается огромное политическое давление, так что заявления некоторых политиков также могут оказывать влияние на решение по ставке, полагает Гогаладзе.