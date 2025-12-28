Снижение ключевой ставки может привести к буму классических кредитов

По мнению аналитиков, снижение ключевой ставки Банка России приведет к удешевлению рыночных ипотечных программ, что станет драйвером роста для всего рынка.

В ВТБ полагают, что это позволит впервые за два года выйти на положительную динамику по объему выдач, а доля классической ипотеки может сравняться с долей льготных программ. Прогнозы ПСБ еще более оптимистичны: ожидается, что ставки по рыночным продуктам снизятся до 16-17% при снижении ключевой ставки до 12%, а общий объем выдачи ипотеки в стране вырастет на 22%, достигнув 5,2 трлн рублей.

В банке «Дом.РФ» также прогнозируют увеличение спроса на рыночные продукты в 1,5–2 раза при сохранении объемов по льготным госпрограммам.

