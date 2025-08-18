сегодня в 19:09

Словакия осталась без поставок российской нефти через Украину

Без поставок нефти из РФ через трубопровод «Дружба» осталась Словакия, подача энергоресурса была приостановлена, сообщает РБК .

Как пишет газета Denník N.со ссылкой на оператора словацкого участка трубопровода — компанию Transpetrol, причина приостановки неизвестна.

При этом министр экономики Словакии Дениса Сакова отметила, что причиной стало повреждение трансформаторной подстанции в РФ, второе за одну неделю. Восстановление подачи электричества прогнозируется в ближайшие дни, поэтому поставкам в Словакию угрозы нет.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сделал резкое заявление из-за атаки украинских БПЛА на распределительную станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области, которое произошло ночью 13 августа. Позднее он добавил, что российская нефть перестала поступать в Венгрию из-за удара ВСУ по трансформаторной подстанции.

Нефтепровод «Дружба» проходит через Белоруссию и Украину. По этой масштабной сети трубопроводов черное золото из России транспортируется европейским потребителям, включая Венгрию.