Славянские имя и фамилия стали поводом отказать в финансовой операции за рубежом

Сейчас в мире в нескольких странах, в отдельных компаниях и банках смотрят на написание имени и фамилии. Если видят, что они славянские, а в документах указано место рождения Россия, то могут запретить проведение финансовой операции. Это уже зависит от конкретной структуры, сообщил РИАМО основатель международного консалтингового бутика Bespalov Finance Александр Беспалов.

Есть инциденты, когда в принципе не проводят операции или не предоставляют сервисы, но это скорее все-таки исключение. В основном могут запросить какие-либо документы, говорит эксперт.

«Требуют больше обоснований для платежей, больше подтверждений, что эти деньги не имеют российского происхождения, что они не идут из санкционных банков, что они не используются каким-то образом в российском ВПК, для приобретения санкционных товаров и так далее», — поясняет Беспалов.

Надо понимать, что в большинстве случаев банки делают это не совсем по собственной инициативе. Это вызвано необходимостью проводить комплаенс для соблюдения санкционной политики, отмечает эксперт.

Он напоминает, что на Россию наложены санкции по ВПК и по продукции двойного назначения. Поэтому любые переводы, которые хотя бы предположительно имеют отношение к России, рассматриваются под микроскопом, констатирует Беспалов.

«С каждым днем ситуация ухудшается. Представители США и ЕС ездят по дружественным и нейтральным по отношению к РФ странам, объясняют центробанкам и всем аффилированным структурам, каким образом нужно соблюдать санкционную политику, какие действия проводить, на что обратить внимание, чтобы не попасть под вторичные санкции, которых, в общем-то, все опасаются», — говорит эксперт.

Были уже прецеденты отключение от системы SWIFT банков стран СНГ. Например, как минимум один казахский банк, который очень плотно работал с российскими гражданами и компаниями, уже несколько месяцев отключен от SWIFT. Публичная информация вроде как говорит о том, что это не связано с санкциями, но это вызывает сомнения.

«Поэтому все банки боятся и стараются показывать хотя бы видимость того, что полностью соблюдают санкционный режим. Иногда это действительно доходит до того, что даже имена-фамилии и место рождения играют важную роль», — резюмирует Беспалов.