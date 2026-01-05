Слабое падение цен на нефть зафиксировано на рынке

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на старте торгов 5 января, опустившись до 60 долларов за баррель. Несмотря на масштабную военную операцию США в Венесуэле и захват президента Николаса Мадуро, рынок продемонстрировал сдержанную реакцию, сообщает РБК .

По мнению аналитиков, относительно умеренная динамика объясняется сохраняющимся глобальным переизбытком сырья, который нивелирует потенциальные риски сокращения поставок из Венесуэлы.

К 2:21 мск снижение замедлилось до 0,33%, и цена находилась на уровне 60,55 доллара за баррель.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон возьмет на себя управление Венесуэлой до «надлежащего перехода власти», назначив для этого специальную команду. Мадуро и его супруга доставлены в следственный изолятор в Нью-Йорке и обвиняются в «наркотерроризме».

