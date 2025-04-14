Скворцова поддержала идею создания комплексного центра здоровья работающих в Дубне

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова в рамках деловой поездки в Дубну посетила завод «Энкор», где ознакомилась с современным цифровым здравпунктом. В ходе визита глава агентства поддержала инициативу по созданию комплексного центра здоровья работающих в наукограде Дубна. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова частый гость в особой экономической зоне «Дубна». Она регулярно посещает предприятия и выставки резидентов биомедицинского кластера, содействовала открытию на бизнес-площадке цифрового здравпункта, инициированного к созданию управляющей компанией ОЭЗ. В этот раз гостье представили возможности по сохранности здоровья и трудового долголетия сотрудников завода «Энкор».

Компания «Энкор» — ведущий разработчик и производитель высокотехнологичного электротехнического оборудования. Сегодня на предприятии трудятся порядка 400 специалистов и успешно реализуется модель замкнутого производственного цикла, в которую гармонично вписывается оказание медицинской помощи непосредственно около рабочего места.

Веронике Скворцовой представили самые передовые цифровые решения, внедренные на заводе. Это автоматизированный комплекс «Умная палата», который позволяет в режиме реального времени пройти до 150 показателей состояния здоровья организма, «умные» электронные браслеты, с помощью которых можно следить за сатурацией, пульсом, измерять другие ключевые показатели, другую портативную медицинскую технику, которую удобно применять на производстве и в здравпунктах.

Персоналу доступны бесплатные услуги телемедицинских консультаций, «персональные медицинские помощники» контролируют состояние здоровья сотрудников с такими хроническими заболеваниями, как артериальная гипертензия или сахарный диабет, система ЕВМИАС, широко внедряемая ФМБА России, позволяет поддерживать высокий уровень диспансерного наблюдения. Также руководителю ФМБА продемонстрировали технологический процесс проведения медицинской реабилитации в так называемых «точках здоровья», расположенных непосредственно в производственных цехах.

В цехах установлены мониторы, с помощью которых можно записаться на диспансеризацию, узнать, как оказать первую медицинскую помощь, при необходимости одним нажатием кнопки вызвать фельдшера прямо к месту работы.

Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев подчеркнул, что «Энкор» является одним из якорных резидентов, и то, насколько профессионально здесь организовано медицинское обслуживание, — пример ответственного отношения к здоровью персонала, от которого зависит успешная деятельность предприятия в целом. Также гендиректор выступил с совместной инициативой ОЭЗ, МСЧ № 9 и администрации города об организации в Дубне Комплексного центра здоровья работающих.

«На предприятиях наукограда трудятся более 45 тысяч сотрудников, из них почти 10 тысяч создано в ОЭЗ. По прогнозам к 2030 году численность работников в городе увеличится до 55 тысяч, а мы намерены увеличить число резидентов до 180, на двух площадках построить порядка 70 предприятий и всего создать около 15 тысяч рабочих мест. Забота о здоровье специалистов — ключевая задача управляющей компании. Благодаря ФМБА, личной поддержке Вероники Игоревны Скворцовой, у нас успешно функционирует цифровой здравпункт: сотрудники оперативно проходят медосмотры, диспансеризацию, онлайн-диагностику, в том числе получают консультации узкопрофильных специалистов клиник ФМБА. ОЭЗ является точкой роста экономики Подмосковья, расширяется ее территория, приходят новые инвесторы и мы заинтересованы в том, чтобы, помимо здравпункта, совместно с медсанчастью № 9, администрацией Дубны создать в городе высокотехнологичный Комплексный центр здоровья работающих», — рассказал гендиректор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна».

Руководитель ФМБА поддержала инициативу и подтвердила, что после проведения совместных консультаций Федеральное агентство готово оказать содействие в организации Комплексного центра здоровья работающих. По словам Вероники Скворцовой, создание единого цифрового контура, цифровизация ключевых процессов на производстве, в дистанционном формате — перспективное направление, которое надо развивать.

Она отметила, что если в Дубне начать реализацию центра, который станет эталоном для всей страны, нужно изучить радиус его действия и то, каким образом можно подключить дополнительные ресурсы для оказания медицинской помощи, превышающей возможности здравпункта.

Специально к приезду руководителя ФМБА управляющая компания ОЭЗ организовала на заводе «Энкор» выставку инновационной продукции резидентов биомедицинского кластера, который сегодня насчитывает 45 высокотехнологичных компаний. Отечественное оборудование и медицинские изделия, производимые на предприятиях, представили десять инвесторов, в том числе такие крупные предприятия, как «Алтегра», «Гранат Био Тех», «Паскаль Медикал» и другие.

Программа визита главы ФМБА в подмосковный наукоград также включала посещение МСЧ № 9, где открыли отделения медико-психологической реабилитации участников СВО, кардиологическое и неврологическое отделения, а также заложили яблоневую аллею в честь будущего центра семейного благополучия, который планируется открыть на базе медсанчасти в 2027 году.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — написал Воробьев.