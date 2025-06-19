Скажется положительно: чего ждать россиянам в связи со снижением цен на яйца

В России производители яиц стали постепенно снижать стоимость на свою продукцию. По словам экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ, экономиста Леонида Холода, это положительно скажется на потреблении данного продукта российскими семьями с низким и средним доходом, пишет АБН24 .

По словам Холода, снизить цену на куриные яйца удалось за счет того, что птицеводческие компании активно развивали производство, наращивали мощности и внедряли современные технологии. В конечном итоге яиц стало производиться больше, что позволило опустить их стоимость и сделать более привлекательными для потребителей.

«Значительную роль сыграли меры государственной поддержки и субсидирования отрасли, а также снижение затрат на корма и энергоносители. Это позволило производителям снизить себестоимость продукции и, соответственно, цены для потребителей», — рассказал Холод.

Также новая цена на яйца складывается из того, что у россиян упал спрос на импортную продукцию. В итоге на отечественном рынке усиливается конкуренция, и это побуждает производителей менять цену в меньшую сторону.