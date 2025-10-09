Ситуация с самозанятыми при росте налога может в корне измениться — эксперт

Режим самозанятости благодаря низкой ставке и простоте оформления сделал легализацию частной деятельности доступной для миллионов россиян. Однако ставка налога для самозанятых может измениться и ее рост до 13% серьезно повлияет на количество граждан с таким статусом, сообщил РИАМО начальник управления клиентских отношений СДМ-Банка Иван Лонкин.

С 2017 года в России действует специальный налоговый режим для тех, кто работает на себя. Он позволяет таким специалистам из обслуживающей и развлекательной сфер, таким как риелторы, няни, фотографы или арендодатели, легально получать доход, уплачивая всего 4-6% с заработанного. Такая система для самозанятых оказалась очень востребованной: к марту 2025 года ею воспользовались уже 13 миллионов человек.

Примечательно, что около половины из них ранее не декларировали свои доходы, обращает внимание эксперт.

По его словам, благодаря низкой ставке и простоте оформления этот режим сделал легализацию частной деятельности доступной для многих, кто не хотел или не мог открывать юридическое лицо.

«Однако, как и любые налоги, ставки для самозанятых могут меняться. Небольшое увеличение, скажем, до 7-8%, вряд ли сильно повлияет на количество пользователей. Но если налог приблизится к стандартному НДФЛ в 13%, ситуация может измениться в корне», — считает Лонкин.

В таком случае многим самозанятым станет выгоднее устроиться в компании (например, клининговые агентства или агентства недвижимости), где работодатель будет не только платить им зарплату, но и отчислять за них социальные взносы самостоятельно. Это может привести к сокращению числа самозанятых и уменьшению объемов декларируемых доходов, высказывает свое мнение финансист.