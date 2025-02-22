Ситибанк простит ряду клиентов долги перед уходом из России

Некоторые клиенты Ситибанка получили сообщения о прощении долгов из-за ухода кредитной организации из РФ. Это нечастая практика, возможно, банку не удалось продать долги, сообщает РБК .

Списание долгов затронет примерно 1 тыс. договоров с клиентами банка.

Как рассказал источник на финансовом рынке, речь идет о проблемных кредитах, которые организация не смогла продать рыночным игрокам. Объем задолженности источник не раскрыл.

Ранее Citigroup заявила, что планирует свернуть розничный бизнес в РФ весной 2021 года. Она также приняла аналогичное решение в 12 государствах. В 2022 году после начала СВО американский банк сообщил о практически полной остановке деятельности «дочки» в РФ. Организация прекратила операции по обслуживанию клиентов, продажу кредитных портфелей.

На 1 января текущего года на балансе банка зафиксированы долги физлиц на 946,9 млн рублей без учета резервов. Кроме того, кредиты еще на 43,9 млн рублей отражены как просроченные.

Как пояснил гендиректор национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев, списание банком долгов клиентов не является повседневной практикой, но и не исключение. Подобные прецеденты возникают, если задолженность «экономически нецелесообразно или юридически невозможно» взыскать.

По словам партнера юридической фирмы GRM Сергея Новикова, списание долга банками — это «штучная» история. При этом процедура регламентируется статьей 415 Гражданского кодекса и может произойти по желанию кредитора, если это не нарушает прав других лиц в отношении имущества.