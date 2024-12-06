Систему сопровождения инвестпроектов успешно внедрили в Подмосковье

Мининвест является сервисной организацией, основная цель которой — помогать инвесторам. На каждом этапе — от поиска и предоставления земельных участков, разрешительной документации, подключения к сетям и различных видов поддержки до запуска производства — специалисты оказывают им необходимую поддержку. В связи с этим большое значение имеют качество, оперативность и доступность этого сопровождения.

Чтобы автоматизировать все процессы и сократить время реализации инвестпроектов на территории региона, в министерстве разработали и внедрили в работу министерства информационную систему „Инвестор“. Эта практика была реализована за 6 месяцев. Это своего рода CRM-система, в которой зарегистрированы инвестиционные проекты, реализуемые в Московской области и находящиеся под контролем ведомства.

Специалисты Мининвеста изучили каждый этап реализации инвестпроектов и выявили слабые стороны этого процесса. Благодаря этому были оптимизированы механизмы сопровождения и организована эффективная передача проектов между региональными ведомствами на всех стадиях реализации.

Каждому инвестору предоставляется личный кабинет и персональный менеджер. В этих кабинетах есть дорожные карты со стандартными сроками выполнения работ. Благодаря системе средний ожидаемый срок реализации инвестпроектов снизился с 3 лет до 1,5 лет — в зависимости от категории проекта. Задача Мининвеста — следить за соблюдением этих сроков.

Недавно Московская область представила новый формат индустриальных парков «Все включено». Он имеет ряд преимуществ для инвесторов. На территориях таких индустриальных парков будет предусмотрена дорожная инфраструктура, готовые производственные помещения, кафе, зоны отдыха и рекреации, эффективная управляющая компания, а также будет построен колледж для подготовки кадров, необходимых компаниям-резидентам площадок.

Сопровождение инвесторов осуществляется в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье. Предпринимателям предоставляют различные меры поддержки, в том числе в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Больше об этом можно узнать на инвестпортале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.