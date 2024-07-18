В 5,6 млрд рублей оценивается экономический эффект полутора лет работы центра управления регионом «Бизнес» (ЦУР «Бизнес») в Московской области. Механизм обратной связи с бизнесом был внедрен на территории всего Подмосковья в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Экономический эффект от работы ЦУР «Бизнес» за 2023 год и I полугодие 2024 года составляет 5,6 млрд рублей. При этом суммарный объем сохраненных инвестиций по решенным проблемам составляет 97 млрд рублей. Таким образом, ЦУР «Бизнес» позволяет сохранить в регионе миллиарды инвестиций и сделать эти инвестиции более эффективными», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред отметила, что экономический эффект ЦУР «Бизнес» оценивается за счет прямой финансовой экономии, которую получают предприниматели и инвесторы, обратившиеся в ЦУР «Бизнес». В частности, это предотвращенные потери, снижение затрат и издержек, а также достигнутая экономия на сокращении сроков решения текущих задач в рамках реализации инвестпроекта.

Московская область первой в России внедрила единую систему отработки обращений инвесторов и предпринимателей на региональном уровне. Впоследствии подмосковная практика взаимодействия с бизнесом была рекомендована в качестве нового элемента Регионального инвестиционного стандарта. Уже в сентябре механизмы на основе подмосковного «ЦУР «Бизнес» планируют запустить в 30 регионах России, а внедрить систему повсеместно планируется к концу 2025 года.

Предприниматели могут обратиться с вопросом в подмосковный ЦУР «Бизнес» через инвестиционный портал. Система предусматривает работу персональных менеджеров, контролирующих соблюдение сроков и качество ответов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.