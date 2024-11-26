Силуанов заявил, что курс рубля для экспорта важнее ставки ЦБ

«У нас есть целый нацпроект поддержки экспорта, оказываем поддержку и сельскохозяйственной продукции, и субсидируем процентные ставки. Логистику помогаем реализовывать, с высокими процентными ставками тоже чуть субсидируем. Поэтому есть инструментарий, в том числе бюджетный, который помогает в нынешних сложных для привлечения кредитных ресурсов условиях экспорт поддерживать. Ну, и самое главное — курс для экспорта важнее ставки (Центробанка — ред.)», — заявил Силуанов на пленарном заседании IX Международного форума Финансового университета.

По его словам, сегодняшний курс российской нацвалюты выгоден и способствует экспорту.