Силуанов: РФ за 25 лет реструктурировала долги 22 стран на 30 млрд долларов

За последние 25 лет Россия помогла более чем двум десяткам государств, реструктурировав их долговые обязательства на общую сумму около 30 миллиардов долларов, об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов, пишет ТАСС .

«За последние 25 лет (Россия — ред.) реструктурировала обязательства 22 стран на сумму почти 30 млрд долларов», — сказал Силуанов в ходе панельной дискуссии конференции высокого уровня для стран с формирующимися рынками, которая проходит в Саудовской Аравии.

Согласно бюджетному законодательству, в период до 2026 года Москва намерена ежегодно направлять 5,2 миллиарда долларов на кредитование иностранных государств. Эти финансовые вливания позволят России выполнить существующие международные соглашения и довести до конца текущие проекты.

На момент 2019 года Россия заняла пятое место среди крупнейших кредиторов развивающихся стран. Это следует из данных Всемирного банка. При этом российское правительство поддерживает инициативы, разработанные во время председательства Саудовской Аравии в G20, как подчеркнул министр финансов.

В ближайшие три года объем кредитования зарубежных заемщиков со стороны России достигнет внушительной суммы в 1,6 триллиона рублей.