Силуанов раскрыл настоящую причину повышения НДС в России

Увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% даст возможность отказаться от негативных последствий инфляционного финансирования дефицита бюджета. Это означает более низкую траекторию процентных ставок и более высокий рост бюджета, рассказал министр финансов России Антон Силуанов. Об этом сообщает ТАСС .

Он подчеркнул, что НДС решили увеличить, поскольку это окажет минимально негативное влияние на экономику, если сравнивать с иными сценариями. Также решение умеренно и ограниченно отразится на динамике потребительских цен.

Силуанов отметил, что ставка НДС в размере 22% есть в Италии, Словении. В Польше, Ирландии, Словакии и Португалии она и вовсе 23%. В некоторых государствах размер НДС более высокий.

Министерство финансов России хочет увеличить стандартную ставку налога НДС с 20% до 22%. Льготная ставка будет сохранена на уровне 10% для разных социально значимых товаров.

