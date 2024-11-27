Силуанов признал, что есть проблема с поступлением налога на прибыль в регионах

Министр финансов РФ Антон Силуанов признал, что есть трудности с поступлением в этом году налога на прибыль в субъектах страны. Показатель снизился 7%, или на 357 млрд рублей, самая сложная ситуация наблюдается в субъектах с угольной и сырьевой промышленностью, сообщает РБК .

«Видим, что идет рост базы, рост составляет порядка 15%, но внутри этого роста ситуация различается. Видим, что по налогу на прибыль идет снижение <…> примерно на 7% по сравнению с уровнем прошлого года», — уточнил Силуанов.

Налог на прибыль юридических лиц в основном зачисляется в бюджеты регионов РФ. В этом году стандартное распределение составляет 17 п. п. в бюджеты субъектов и 3 п. п. в бюджет страны (из 20%). Но полностью налог на прибыль идет в федбюджет, если имеются ввиду доходы, не имеющие постоянного представительства в стране зарубежных компаний от российских источников. также в федбюджет начисляются налоги от доходов компаний, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным бумагам.

По информации ФНС за 10 месяцев текущего года, в бюджетную систему РФ перечислено 6,57 трлн рублей от налога на прибыль, это на 2% меньше, чем в аналогичный период 2023 года.

Как уточнил Силуанов, самая сложная ситуация по налогу на прибыль зафиксирована в Кемеровской области (минус 59%), а еще в Вологодской, Новгородской, Мурманской областях, Бурятии и Еврейской автономной области. В этом случае речь ведется о российских субъектах с развитыми сырьевыми и угольными отраслями или о тех, где есть экспортно ориентированные предприятия.

Он также добавил, что прогноз социально-экономического развития и проект бюджета страны на три года (2025–2027 гг.) делали без учета сложившейся ситуации.

«Посмотрим, как будет дальше ситуация развиваться, но для тех регионов, у которых есть отрицательные результаты, будем в целом анализировать ситуацию с поступлением собственной доходной базы, потому что мы видим, что налог на прибыль снижается, но НДФЛ растет гораздо более высокими темпами», — сказал министр.

Для конкретных субъектов РФ уменьшение поступления по налогу на прибыль очень чувствительно, поэтому источником для точечной поддержки могут быть 14 млрд рублей нераспределенных дотаций, которые сейчас есть в бюджете РФ на 2025 год.