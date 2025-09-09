Сийярто заявил о подписании «самого долгосрочного контракта» на закупку газа

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о подписании «самого долгосрочного контракта» в истории страны на закупку природного газа. Некоторые детали, однако, остались нераскрытыми, сообщает «Царьград» .

«Мы сегодня подписываем очередной долгосрочный контракт на закупку природного газа. Это будет наш самый долгосрочный контракт за закупку природного газа», — написал Сийярто в социальных сетях.

Он также упомянул, что речь идет о приобретении энергоресурса «с западного направления», не уточнив при этом, какая именно страна выступает в роли продавца. Информацию об этом министр Венгрии предпочел не разглашать.

Сийярто акцентировал внимание на том, что Будапешт «всегда прилагает серьезные усилия к диверсификации» источников импорта природных ресурсов.

Стоит напомнить, что ключевым поставщиком газа для Венгрии остается Россия. С «Газпромом» у Будапешта заключен долгосрочный контракт, поставки осуществляются через газопровод «Турецкий поток», а объемы импорта неуклонно растут из года в год.