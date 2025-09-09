Сийярто заявил о подписании «самого долгосрочного контракта» на закупку газа
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о подписании «самого долгосрочного контракта» в истории страны на закупку природного газа. Некоторые детали, однако, остались нераскрытыми, сообщает «Царьград».
«Мы сегодня подписываем очередной долгосрочный контракт на закупку природного газа. Это будет наш самый долгосрочный контракт за закупку природного газа», — написал Сийярто в социальных сетях.
Он также упомянул, что речь идет о приобретении энергоресурса «с западного направления», не уточнив при этом, какая именно страна выступает в роли продавца. Информацию об этом министр Венгрии предпочел не разглашать.
Сийярто акцентировал внимание на том, что Будапешт «всегда прилагает серьезные усилия к диверсификации» источников импорта природных ресурсов.
Стоит напомнить, что ключевым поставщиком газа для Венгрии остается Россия. С «Газпромом» у Будапешта заключен долгосрочный контракт, поставки осуществляются через газопровод «Турецкий поток», а объемы импорта неуклонно растут из года в год.