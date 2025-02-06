Сигнал рынку: эксперт прокомментировал данные о рекордах МФО

Финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко заявил, что данные «Скоринг Бюро», согласно которым 70% взятых россиянами в декабре кредитов пришлись на микрозаймы от микрофинансовых организаций, могут быть преувеличены: МФО выдают только мелкие, до 15 тысяч рублей кредиты, сообщает «ФедералПресс» .

«Если раньше регулятор разговаривал с участниками рынка, то теперь просто приостанавливает деятельность. И это сигнал рынку. Очень сильно смотрят за соблюдением полной стоимости кредита, чтобы все „допы“ входили в ПСК», — сказал Лашко.

По его словам, регулятор также серьезно контролирует долговую нагрузку и информация про 70% может быть просто кликбейтным заголовком.

Кроме того, рынок микрокредитов отличается большой конкуренцией, и Центробанк не позволяет МФО навязывать дополнительные услуги: их могут себе позволить только очень крупные игроки с сильной базой клиентов. Растут микрокредитные организации за счет займов с ежемесячным погашением, также отметил эксперт.