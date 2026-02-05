Шоколадные батончики Snickers, Bounty, Twix и Milky Way подорожали на 4,4-9%

Популярные шоколадные батончики Snickers, Bounty, Twix и Milky Way, а также драже M&M’s стали дороже в РФ, сообщает «Коммерсант» .

Производитель кондитерских изделий Mars предупредил российские торговые сети о повышении отпускных цен на часть своей продукции. В феврале и марте подорожают популярные батончики Snickers, Bounty, Twix, Milky Way и драже M&M’s.

С начала февраля рост цен на батончики уже составил 4,4–9%, а на драже M&M’s — 5,5–8%.

В компании заявили, что причиной повышения цен стал рост себестоимости производства и изменение условий контрактов с ритейлерами.

При этом за последнее время не только Mars сообщил о пересмотре цен. Также о подорожании готовых завтраков и детского питания уведомляла компания «Нестле». Основной причиной роста цен на кондитерские изделия в последние два года аналитики называют подорожание какао-бобов на мировом рынке.

