Шоколадная фабрика Подмосковья производит порядка 3,5 тыс тонн изделий ежегодно

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В г. о. Химки успешно реализуется программа поддержки малого и среднего бизнеса. Шоколадная фабрика «Томер» воспользовалась субсидией на модернизацию оборудования. Это позволило руководству предприятия внедрить передовые технологии в производство шоколада, увеличить объем выпускаемой продукции и расширить круг партнеров. Так, в год здесь производят почти 3,5 тыс. тонн конфет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На фабрике есть собственная лаборатория. Здесь создаются тестовые партии продукции, отбирается сырье и совершенствуется технология производства шоколада. Благодаря наличию собственной лаборатории, сотрудники могут создавать уникальные вкусовые композиции, которые придутся по вкусу потребителям, а также добиваться наилучших характеристик шоколада.

Процесс производства и качество шоколадных изделий смогла лично оценить лидер движения общественной поддержки Ольга Гончар на встрече специалистов МКУ «Малый бизнес Химки» с трудовым коллективом предприятия в рамках проекта «Выбирай свое» партии «Единая Россия».

«В 2023 году предприятие успешно представило свою продукцию на международной выставке продуктов питания «CNR Food Istanbul Expo 2023», которая проходила в Стамбуле», — рассказала Ольга Гончар.

Сотрудники МКУ «Малый бизнес Химки» обсудили с представителями шоколадной фабрики меры поддержки. Так, компания планирует расширение ассортимента продукции и увеличение объемов производства. Также в планах усиление экспортной деятельности, что позволит продвигать высококачественный российский шоколад на международные рынки.

Для поддержки бизнеса на территории городского округа Химки реализуются программы партии «Единая Россия» — «Предпринимательство» и «Выбирай свое». Подробнее об этих программах можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.