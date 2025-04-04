Шохин: снижение ключевой ставки в РФ ожидается во второй половине 2025 года

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что во втором полугодии текущего года ожидается снижение ключевой ставки Банка России, сообщает РБК .

«Мы действительно ждем, что во второй половине года ставка начнет снижаться. И во многом это будет результатом сбалансированной политики правительства и Центрального банка», — сказал Шохин.

Он считает, что в 2025 году не следует ожидать стремительного ослабления санкционного давления, даже если будет заключено соглашение по урегулированию российско-украинского конфликта. Глава РСПП отметил, что текущий год будет достаточно сложным, страну ожидают внутренние и внешние вызовы.

Шохин добавил, что российская экономика замедляется. В феврале рост ВВП составил менее 1%, в то время как за прошлый год показатель вырос на 4,1%.

Ранее экономист посоветовал россиянам положить деньги на долгосрочный вклад для сохранения высоких процентов, так как весной ожидается снижение ставок по банковским депозитам.