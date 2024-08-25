Шильников: в угольной отрасли в России работают около 143 тысяч человек

В угольной отрасли в России работают около 143 тысяч человек, еще 500 тысяч – в смежных областях, рассказал РИАМО Алексей Шильников, политолог, член экспертного клуба «Дигория».

Политолог отметил, что добыча угля в России ведется на 130 разрезах и 57 шахтах. За период с 2011 по 2019 годы было добыто 3 454, 2 млн тонн сырья.

По словам Шильникова, когда Донбасс вошел в состав России, угольная промышленность увеличилась на 114 шахт, но в связи с тем, что большинство из них находились на консервации или в состоянии ликвидации, сейчас работают только 15 из них.

«В новых регионах России отрасль только возрождается: с момента присоединения ДНР и ЛНР к России зарплата тружеников угольной промышленности выросла с 16-17 тысяч рублей до 60-120 тысяч в зависимости от выполнения плана», - заявил политолог.

Шильников добавил, что горняки всегда были гордостью России. С 2014 года на защиту мирного населения первыми встали именно они: практически каждый второй шахтер вступил в ополчение, чтобы защищать малую родину от террористов Киевского режима.

«Донбасс является шахтерским краем и, можно сказать, колыбелью праздника: в свое время в городе Ирмино (ЛНР) Алексей Стаханов установил рекорд по добыче угля, а затем праздничная дата была утверждена по предложению министров угольной промышленности СССР Дмитрия Оники и Александра Засядько», - рассказал политолог.

Шильников отметил, что на угольных предприятиях сложились целые семейные династии потомственных шахтеров, которые передают премудрости горняцкого мастерства из поколения в поколение.

В настоящее время Россия занимает второе место в мире по запасам угля, отечественные шахты обеспечивают углем не только Россию, но и дружественные государства, и все это благодаря нашим труженикам-шахтерам, заключил эксперт.