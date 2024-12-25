Шевцов: России нужны светлые умы и молодые таланты
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Россия заинтересована в привлечении талантливой иностранной молодежи, сообщил заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.
«Российская Федерация, как и ведущие мировые державы, борется за умы и за талантливую молодежь. Все мы должны принимать представителей крупного бизнеса и выстраивать ясную политику для понимания, какие специалисты нам нужны, кого мы должны привлекать в Россию», — заявил Шевцов в ходе пленарного заседания форума «Промышленность нового времени 24».
Он отметил, что Россотрудничество ведет работу в этом направлении с представителями крупного бизнеса.
В пример замруководителя привел взаимодействие с корпорацией «Росатом», которая строит станции за рубежом, а специалисты для этой работы обучаются в России.