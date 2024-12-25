Шевцов: России нужны светлые умы и молодые таланты

«Российская Федерация, как и ведущие мировые державы, борется за умы и за талантливую молодежь. Все мы должны принимать представителей крупного бизнеса и выстраивать ясную политику для понимания, какие специалисты нам нужны, кого мы должны привлекать в Россию», — заявил Шевцов в ходе пленарного заседания форума «Промышленность нового времени 24».

Он отметил, что Россотрудничество ведет работу в этом направлении с представителями крупного бизнеса.

В пример замруководителя привел взаимодействие с корпорацией «Росатом», которая строит станции за рубежом, а специалисты для этой работы обучаются в России.