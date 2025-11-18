Шесть подмосковных компаний приняли участие в международной выставке в ОАЭ

В Дубае (ОАЭ) состоялась крупнейшая выставка пищевой индустрии Gulfood Manufacturing 2025. Ее участниками стали шесть подмосковных компаний, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Участниками от Московской области стали производитель упаковки для молока ООО «Молопак» (г. Чехов), производитель ингредиентов для пищевой промышленности, говяжьего белка и пищевой клетчатки ОАО «Мясокомбинат «Рузский» (г. Руза), производитель комплексных смесей и пищевые добавки для производства продуктов питания ООО «Промфуд-с» (г. Красногорск), производитель контейнерного оборудования для пищевых производств ООО «Технопул-Р» (г. Балашиха), производитель одноразовых пищевых контейнеров из алюминиевой фольги ООО «АЛЮКОНТ ПК» (г. Мытищи), производитель пластиковой и картонной упаковки для кондитерских предприятий ООО «Амаретто» (г. Королев).

При содействии фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО) компании представили свою продукцию на коллективном стенде региона.

Помимо организации коллективного стенда, Фонд поддержки ВЭД МО организовал встречу с СЕО одной из крупнейших и наиболее влиятельных промышленно-торговых корпораций Ближнего Востока — HSA Group. Компания основана в Йемене и выросла в международный конгломерат с оборотом свыше 10 млрд долларов. В ходе встречи с представителями подмосковных компаний были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.

Gulfood Manufacturing — ежегодная международная выставка пищевых технологий и производства продуктов питания и напитков на Ближнем Востоке, в Африке и Азии.

Фонд поддержки ВЭД МО оказывает различные услуги для экспортеров, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Поддержка осуществляется по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». Подробнее — на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.