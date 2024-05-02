Шесть компаний из Подмосковья участвуют в крупной ярмарке в Гуанчжоу

Участниками Кантонской ярмарки в Китае стали сразу шесть компаний из Подмосковья. В их числе производители солений, сладостей, мясной и рыбной продукции, а также предприятия, выпускающие напитки. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В число компаний, ставших участниками ярмарки, вошли: производитель мороженого и молочной продукции ООО «Иль Мио Мороженко» из Солнечногорска, ЛВЗ Долгопрудный и ВКЗ «Шереметьевский» из Долгопрудного, выпускающая рыбную продукцию и полуфабрикаты ООО «Фуд Тим» из Дмитрова, компания ООО «Смарт» из Долгопрудного г. о., выпускающая маринованные соления, а также производитель мясных полуфабрикатов ООО «Щелковский МПК» из Щелково.

Кантонская ярмарка импортных и экспортных товаров (CIEF) — самая крупная в Китае торговая выставка, главная витрина китайской промышленности, которая проходит в выставочном центре «Пачжоу».

Содействие компаниям-участникам оказал фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО). Для них был подготовлен коллективный стенд, позволивший предприятиям представить свою продукцию. В рамках мероприятия для представителей компаний также провели ряд встреч с потенциальными бизнес-партнерами.

Организуя коллективный стенд для подмосковных предприятий, фонд берет на себя расходы, необходимые для эффективной презентации компании на выставке, а также организационные вопросы.

Оказывает фонд и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Меры поддержки экспортерам Подмосковья оказывают в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал президент России и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

С полным перечнем мер поддержки для экспортеров можно ознакомиться на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тыс. человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.