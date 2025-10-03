Шатдаун в США задержит поставки оружия на Украину

сегодня в 13:04

Шатдаун в США повлечет за собой отсрочку военной помощи Украине, сообщает RT со ссылкой на The Telegraph.

«Поставки американского оружия на поле боя могут быть задержаны из-за приостановки работы правительства США», — отмечается в материале.

Уточняется, что обсуждение военной поддержки Киева со стороны Америки было отложено в связи с прекращением работы правительства США.

Ряд украинских делегаций планировал провести переговоры с американскими представителями по различным направлениям. В настоящее время происходит пересмотр их планов на ближайшие недели.

