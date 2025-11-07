Шатдаун может нанести долгосрочный урон США и уже оказывает экономический ущерб

Прекращение финансирования правительства США, известное как шатдаун, несет в себе риск нанесения продолжительного вреда государству и уже сейчас демонстрирует экономические последствия, превосходящие первоначальные прогнозы. Об этом сообщил руководитель Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет в своем интервью каналу Fox News, пишет ТАСС .

«Воздействие шатдауна на экономику гораздо хуже, чем ожидалось», — отметил Хассет, подчеркнув, что особенно уязвимыми оказались секторы, связанные с туризмом и организацией отдыха.

Частичная остановка деятельности федеральных органов власти США началась в полночь 1 октября из-за дефицита бюджетных средств. Причиной тому послужили разногласия между представителями Республиканской и Демократической партий в Конгрессе по поводу ряда статей расходов, в частности, в сфере здравоохранения. Соглашение до сих пор не достигнуто. Обе партии, демократы и республиканцы, возлагают друг на друга ответственность за возникновение и продолжение шатдауна, обвиняя в использовании ситуации в политических целях.

Нынешняя приостановка работы правительства США уже является рекордно продолжительной в истории страны, превзойдя шатдаун 2018–2019 годов, произошедший во время первого президентского срока Дональда Трампа. Тогда, начавшись в полночь 22 декабря 2018 года, шатдаун завершился на 35-й день, 25 января 2019 года.

