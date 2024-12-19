С/х рынки в Подмосковье смогут размещаться в некапитальных строениях до 2026 г

Во время 101-го заседания регионального парламента Московской области приняли решение о продлении до 1 января 2026 года срока, когда сельскохозяйственные рынки смогут размещаться в некапитальных строениях, передает корреспондент РИАМО.

«В Московской области действуют 38 сельскохозяйственных рынков и из них 25 — расположены в некапитальных строениях. Это временная мера, мы даем время на то, чтобы рынки были переведены в капитальные здания», — сообщил председатель комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Мособлдумы Сергей Керселян.

Он уточнил, что, по федеральным законам, сельскохозяйственные рынки должны размещаться в капитальных зданиях, однако власти регионов могут пересмотреть эту норму.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.