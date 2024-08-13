Сеть Starbucks объявила о смене руководства

Гендиректор Лаксман Нарасимхан отправлен в отставку, на его место пришл нынешний руководитель сети кафе мексиканской кухни Chipotle Брайан Никкол. После этой новости акции Starbucks на торгах в США взлетели в цене на 20%. При этом акции Chipotle подешевели на 10%.

По словам аналитиков, смена руководства произошла из-за снижения продаж, особенно на главных для сети рынках — в США и Китае. Нарасимхан занял руководящую должность в марте прошлого года, когда компания пыталась справиться с трудности, связанными с пандемией. После снятия ковидных ограничений положение компании не сильно улучшилось.

На смене руководства настаивали и некоторые инвесторы Starbucks, в том числе инвестфонд Elliott Management.

Ранее Starbucks и ряд других иностранных компаний заявили об уходе из России в связи с началом специальной военной операции на Украине. Летом 2023 года стало известно, что компания продала все свои активы за 500 млн рублей. Теперь бывшая американская сеть развивается в стране под новым названием Stars Coffee. Одним из совладельцев компании является бизнесмен Антон Пинский.