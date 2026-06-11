Сервис «Сделано в Подмосковье» продвигает фермеров региона

Интерактивный сервис «Сделано в Подмосковье» продолжает работу на портале «Мой АПК» для поддержки аграриев региона. Платформа помогает фермерам и сельхозпредприятиям продвигать продукцию без посредников и напрямую взаимодействовать с покупателями, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На сервисе размещен официальный каталог участников аграрного рынка Подмосковья и представлена выпускаемая ими продукция. Пользователи могут узнать о локальных производителях, их ассортименте и контактной информации.

«На сервисе собран официальный каталог участников аграрного рынка Подмосковья и представлена выпускаемая продукция. Сегодня для потребителей особенно важно понимать, откуда поступают продукты на их стол. Портал позволяет ознакомиться с локальными производителями, их ассортиментом и контактной информацией. Для фермеров это дополнительная возможность продвижения без посредников», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

В министерстве добавили, что на платформе уже представлены производители молочной продукции, сыров, меда, колбас, ягод, органической продукции и кондитерских изделий. Предприятия и фермерские хозяйства могут создать персональную страницу, указать места реализации товаров и рассказать о дополнительных услугах, включая агротуризм. Для подключения необходимо перейти в раздел «Присоединиться к сервису» на портале «Мой АПК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.