Сервис «Банк технологий» предлагает разработки для бизнеса и промышленности

Сервис «Банк технологий» предлагает больше 500 разработок для бизнеса и промышленности, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Сервис помогает столичным предприятиям внедрять в работу передовые российские технологии для цифровизации и автоматизации производства.

«Только с начала года добавили свыше 50 разработок. В числе решений: зарядные станции для электромобилей и модульные источники бесперебойного питания; дроны для автоматизированной инвентаризации товаров; кабели для центров обработки данных; планетарные сканеры для оцифровки документов и программные платформы для организации электронных архивов; 3D-сканер со встроенным искусственным интеллектом для создания виртуального гардероба — пользователь может примерять одежду на собственной 3D-модели», — отметил градоначальник.

Заместитель руководителя отдела по работе с проектными организациями компании «Спецкабель» Николай Аксенов добавил, что благодаря сервису «Банк технологий», компания может предложить в открытом доступе одну из лучших разработок — кабели для центров обработки данных.

«Они востребованы в современных структурированных кабельных системах для передачи данных и обеспечивают высокую скорость, важную для цифровой автоматизации многих рабочих процессов и противопожарных систем. Кабели способны работать при температурах от -70 до +95°C, а их срок эксплуатации — 40 лет. Это делает их актуальным выбором для большинства современных предприятий», — прокомментировал Аксенов.

В департаменте инвестиционной и промышленной политики столицы напомнили, что для размещения разработки в «Банке технологий» нужно оставить заявку. Перед тем как попасть в онлайн-реестр, все решения проходят отбор и получают оценку экспертов.