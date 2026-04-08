Серпуховское предприятие установило новое оборудование для производства наполнителей

Серпуховское предприятие «Аграна Фрут Московский регион» модернизировало производственную линию, установив современный миксер-бланшер и усилив систему промывки котлов в 2026 году.

В 2026 году на предприятии «Аграна Фрут Московский регион» в Серпухове появилось новое оборудование — миксер-бланшер словенского производства. По словам генерального директора Алексея Ануфриенко, аппарат позволяет ускорить цикл варки варенья и повысить эффективность производства.

Также на заводе внедрили дополнительный контур промывки варочных котлов. Руководство отмечает, что автоматизированная система моек стала мощнее, что особенно важно для сохранения чистоты оборудования и предотвращения смешивания вкусов различных ягодных наполнителей.

Предприятие работает в Серпухове с 2005 года и поставляет фруктово-ягодные наполнители для молочной продукции, ресторанов и пекарен по всей России, а также в Беларусь, Казахстан и Узбекистан. В планах компании — строительство нового производственно-складского комплекса площадью около 3,5 тысячи квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что традиционно в регионе очень диверсифицированная экономика. В то же время в приоритете стоит импортозамещение.

«Сейчас, понятно, видно, какое давление оказывается на экономику, и вместе с тем импортозамещение у нас — тот приоритет, на который мы обращаем особое внимание», — сказал Воробьев.