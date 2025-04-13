Сергунина: москвичи через благотворительный сервис перевели более 200 млн руб

Жители Москвы с помощью благотворительного сервиса, который работает на официальном городском портале, направили уже более 200 млн рублей на социально ориентированные программы некоммерческих организаций (НКО). Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

По словам Сергуниной, благотворительный сервис начал работать в октябре 2020 года. За это время он объединил уже почти 100 НКО. При этом жители российской столицы уже пожертвовали на их деятельность более 200 млн рублей.

«С момента запуска сервиса москвичи сделали больше 556 тысяч пожертвований. Сегодня проект объединяет почти 100 проверенных НКО», — рассказала Сергунина.

По итогам 2024 года каждый месяц жители Москвы делали более 17 тысяч благотворительных переводов на городском портале. В среднем размер одного пожертвования составил 350 рублей.

13 апреля в России отмечается День мецената и благотворителя. НКО Москвы благодарят каждого, кто помогает осуществлять их инициативы. Благодаря городскому сервису жители столицы оказывают поддержку различным социальным проектам: от помощи нуждающимся и тяжелобольным до заботы о бездомных животных.

Добрые дела

Фото - © Пресс-служба КОСиМП

Благодаря финансовой поддержке москвичей трехлетний Игнат получил современный слуховой аппарат, а маленький Макар смог пройти реабилитацию после перенесенных сложных хирургических вмешательств.

Некоммерческая организация благодаря поддержке жителей покупает продуктовые комплекты для людей в трудных обстоятельствах. Среди получателей помощи есть Анна Ивановна — бывшая учительница младших классов с почти 40-летним стажем работы. Из-за проблем с передвижением пожилая женщина не может самостоятельно посещать магазины.

Помощь животным

Фото - © Пресс-служба КОСиМП

Специалисты другой НКО ежегодно спасают сотни бездомных животных. Одной из подопечных является собака по кличке Лада, которая пережила ДТП. Восстановление животного длилось порядка двух месяцев. Ее выздоровление стало возможным благодаря пожертвованиям москвичей. Теперь питомец ищет новый дом. Эта история — лишь одна из сотен успешных спасательных операций, которые ежегодно проводит другой благотворительный фонд, занимающийся бездомными животными.

На официальной странице проекта доступны варианты программ и возможность выбора суммы для пожертвования. Также пользователи могут организовать автоматические платежи или инициировать собственный благотворительный сбор.