Сергунина: Московский венчурный фонд помогает бизнесу привлекать инвестиции

В декабре Московский венчурный фонд отмечает свое двадцатилетие. Фонд оказывает поддержку стартапам, предоставляя им гранты, льготные кредиты, а также образовательные программы, которые помогают компаниям привлечь инвесторов, сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

«С начала 2025 года при поддержке фонда столичные предприятия привлекли 2 млрд рублей — в полтора раза больше, чем за тот же период 2024-го», — рассказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что фонд предоставляет разнообразные возможности для запуска и развития технологических проектов. Например, выпускники акселераторов и победители городских конкурсов могут получить гранты до 1 млн рублей на доработку своих разработок.

Предприятия, имеющие готовый продукт, могут воспользоваться льготным займом для расширения своего бизнеса в размере до 50 млн рублей. Предприятия с эффективной бизнес-моделью могут получить льготные займы до 300 млн рублей. Эти средства можно использовать для приобретения оборудования и техники, строительства или аренды помещений, оплаты труда и других расходов, необходимых для реализации проекта.

Технологические компании, достигшие зрелости и планирующие выход на рынок ценных бумаг, могут получить целевой льготный займ до 100 млн рублей.

Среди получателей финансовой поддержки — разработчик цифровой платформы для строительства, основатель развивающей онлайн-школы для детей от 2-х лет, компания, создавшая многофункциональную экосистему для обучения ИТ-специалистов, и многие другие.

Фонд совместно с партнерами разработал несколько обучающих программ и полезный сервис. Три продукта ориентированы на технобизнес, один — на будущих инвесторов. Речь идет о курсе «Инвестиционная упаковка проекта», сервисе «Инвестиционная экспертиза», программе «Путь к IPO» и практико-ориентированном курсе «Венчурная академия».

