Сергунина: количество фирм в индустрии дизайна растет в Москве в последние годы

Число московских фирм в сфере дизайна в 2024 году выросло на 16% — до 6 тысяч. Показатель увеличивается на протяжении последних нескольких лет, рассказала заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.

«Москва активно поддерживает начинающих и опытных специалистов креативного сектора», — отметила она.

Для них организовывают конкурсы, курсы и акселераторы. В 2024 году в московских проектах поучаствовали 2,7 тыс. представителей сферы из разных субъектов России.

Столичные программы дают возможность креативным людям проявить себя, развить собственный бизнес и начать работать как на внутрироссийском, так и мировом уровне. Один из таких проектов — «Фабрика дизайна».

В трех потоках за 2024 год поучаствовали жители 62 регионов России. Среди них были ученики из Крыма, Омской, Челябинской, Тульской областей и Санкт-Петербурга.

Участники «Фабрики дизайна» создали около 300 решений для 83 промпредприятий. В результате с ними подписали около 70 соглашений о работе.

Есть и другой профильный конкурс под названием «Дизайн-цех». Начинающие и опытные сотрудники индустрии совместно изготавливают сувенирные изделия для российских компаний. Например, они сотрудничают с ВДНХ, Музеем М.А. Булгакова, Гжельским фарфоровым заводом и другими организациями. В 2024 году концепции своей обработки заказчикам демонстрировали 360 человек.

Для поддержки бизнесменов в 2023 году заработала онлайн-площадка «Центр материалов». На ней продаются ткани и фурнитура напрямую от изготовителей из около 15 государств. Среди них РФ, Белоруссия, КНР, Турция, Индия и иные.

Столичных дизайнеров, художников, архитекторов, маркетологов и иных студентов ожидают на масштабных мероприятиях. Проводятся форумы, международные выставки, конференции. На них участники обмениваются опытом, находят новых партнеров и клиентов.