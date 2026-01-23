Сергей Балашов посетил производство микросхем в Павлово-Посадском округе 22 января

Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов 22 января ознакомился с работой предприятия АО «Экситон», специализирующегося на производстве интегральных микросхем, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сергей Балашов вместе с генеральным директором АО «Экситон» Юрием Авакяном и главным инженером Дмитрием Садовым прошел все этапы производства микросхем — от выращивания кристаллов до финальных испытаний. Предприятие, основанное в 1943 году, является одним из старейших в округе и выпускает продукцию, значительная часть которой не имеет аналогов и используется в оборонной промышленности России.

После экскурсии Балашов встретился с коллективом завода, рассказал о реализованных проектах в округе и планах на 2026 год.

«Выслушал вопросы и наказы работников по самым острым темам: ЖКХ, благоустройство, дороги, транспорт. Все озвученные проблемы мы зафиксировали, обменялись контактами. Каждый вопрос будет взят в работу для детального решения. Искренне благодарю Юрия Николаевича и весь сплоченный коллектив «Экситона» за теплый прием, открытый диалог и колоссальный вклад в развитие и безопасность нашей страны!», — отметил Сергей Балашов.

Промышленность в России должна быть конкурентоспособной и обеспечивать безопасность, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы должны думать, как быть конкурентоспособными, обеспечить безопасность, промышленную безопасность нашей страны», — сказал губернатор.