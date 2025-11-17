Серьезные изменения: в Федерации профсоюзов рассказали о повышении зарплат

Руководитель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев заявил, что с 1 января 2026 года около 5 млн жителей страны смогут рассчитывать на повышение зарплаты, сообщает «Царьград» .

По его словам, эта мера связана с новой законодательной нормой о минимальном размере оплаты труда (МРОТ), который теперь будет расти быстрее инфляции и прожиточного минимума.

Аналогичные действия уже привели к увеличению заработка для 4,2 млн трудящихся по всей стране, а запланированное увеличение заработной платы продолжит данную тенденцию. Данный принцип в первую очередь касается тех, чья оплата труда находится в зависимости от МРОТ, в том числе работников государственных учреждений и малоквалифицированных сотрудников частного сектора.

Руководитель профсоюзной организации также подчеркнул, что в Трудовой кодекс были внесены значимые поправки, касающиеся поддержки наставничества. Теперь сотрудникам, занимающимся обучением новых специалистов и передачей им своих знаний, полагаются дополнительные денежные выплаты, что, в свою очередь, должно положительно отразиться на размере доходов опытных работников.

