Сербия попросила Россию помочь с отводом к нефтепроводу «Дружба»

сегодня в 16:45

Власти Сербии попросили Россию помочь воплотить в жизнь проект отвода. Благодаря ему страна сможет подключиться к нефтепроводу «Дружба» через Венгрию, сообщает « Прайм » со ссылкой на заявление вице-президента «Транснефти» Владимира Каланды.

Российская энергетическая компания может помочь реализовать проект отвода и строительства трубопровода. Благодаря ему Сербия обретет дополнительную независимость в закупке нефти. Увеличится количество ресурса, получаемого страной.

Сербский президент Александр Вучич в ноябре 2022 года сказал, что собирается возвести нефтепровод-ответвление от «Дружбы». Он будет пролегать по территории Венгрии.

По территории Сербии будет проходить отрезок протяженностью 128 км. Стоимость проекта составит 100 млн евро. Его возведут между венгерским городом Альдьо и сербским Нови-Садом.

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сказал, что на строительство трубопровода понадобится два-три года.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто говорил, что поставки российской нефти через «Дружбу» не подпадают под санкции Евросоюза.