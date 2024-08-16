Эксперт Соколова считает, что Сербия не введет санкции против России

Белград не станет вводить санкции против Москвы, против таких мер выступает 90% населения, заявил министр по международному экономическому сотрудничеству Сербии Ненад Попович. Ситуацию прокомментировала научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова, сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, в последние годы Сербия проводит многовекторную политику. Сербы ориентируются на вступление в Евросоюз и тесное стратегическое сотрудничество с Китаем, арабскими странами и Россией. Это также позволяет сохранить политическую стабильность внутри страны.

«Вводить санкции Сербия никогда себе не позволит из-за тесных духовных, политических, гуманитарных связей, которые сложились с Россией», — полагает Соколова.

Кроме того, для Сербии «существенным» все еще является вопрос Косово: страна не может простить НАТО бомбардировки 1999 года, уверена эксперт.