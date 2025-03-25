Сенатор напомнила, что налоговый вычет за лечение в 2025 г выдают без декларации

Получить социальный налоговый вычет в 2025 году можно без декларации 3-НДФЛ

Россияне в текущем году могут получить налоговый вычет за 2024, 2023 и 2022 годы, при этом с 2025 года больше не нужно подавать налоговую декларацию для получения социального вычета, сообщает Газета.ru со ссылкой на сенатора, арбитражного управляющего Минюста РФ Ольгу Епифанову.

«Для социальных вычетов в этом году появилась возможность упрощенного оформления без декларации 3-НДФЛ», — отметила Епифанова.

По ее словам, для социального вычета необходимо предоставить чеки об оплате услуг. Организации могут передавать данные в налоговую, если при оплате услуг было соответствующее согласие от клиента, тогда в ЛК налогоплательщика появится предзаполненное заявление на получение вычета. Некоторые соцвычеты можно оформить через работодателя.

Сенатор напомнила, что заявление на налоговый вычет можно подать лично через Управление ФНС или онлайн через личный кабинет (ЛК) налогоплательщика в приложении или на сайте ФНС, а также через работодателя.

Как уточняется в сообщении, социальные вычеты — это расходы на обучение, лечение, страхование и занятия спортом. Максимальная сумма затрат, с которой можно вернуть социальный налоговый вычет — 120 тысяч рублей в год, то есть можно получить 15,6 тысячи рублей. Если лечение дорогостоящее, то возврат налога можно получить со всей суммы.

Налоговый вычет поступает на указанные банковские реквизиты обычно в течение 30 дней после проверки поданных документов, а общий срок ожидания может составить от одного до четырех месяцев.