Сенатор: экспорт агропромышленного комплекса РФ увеличится в 1,5 раза к 2030 г

К 2030 году экспорт агропромышленного комплекса (АПК) России вырастет в 1,5 раза. Сельские территории являются важнейшим фактором развития страны, сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин.

В рамках указа президента России о целях развития от 7 мая 2024 года подтверждена необходимость нарастить к 2030 году не менее чем на четверть, по сравнению с 2021 годом, объем российского АПК.

Яцкин добавил, что этими задачами обозначены приоритеты развития страны.

«Именно поэтому сельские территории являются важнейшим фактором развития нашего государства», — сказал сенатор на открытии первого Всероссийского форума «Труженики села».

Яцкин отметил, что, развивая агломерации, необходимо всегда помнить и о развитии сельских территорий.

«Совет Федерации продолжит работу по синхронизации целей и задач программы комплексного развития сельских территорий, чтобы сделать жизнь в селе максимально привлекательной», — заключил он.