Семьи участников СВО посетили сыроварню Олега Сироты в Истре

сегодня в 15:32

На сыроварне Олега Сироты в подмосковной Истре состоялась экскурсия в рамках программы «Промышленный туризм». Гостями предприятия стали семьи участников специальной военной операции. Участники узнали о деятельности предприятия, познакомились с производством и рабочими процессами, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Гости познакомились с традициями российского сыроварения, увидели все этапы производства — от молока до готовых сортов сыра, попробовали свежие продукты и узнали секреты ремесла.

Особый восторг у ребят вызвало знакомство с обитателями фермы, а рассказ работников позволил прочувствовать атмосферу фермерского труда.

Первым с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Подмосковья. Предприятия Московской области выразили готовность поддержать эту инициативу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.