Семьи участников СВО посетили производство компаний «Пластик Он Лайн» в Подмосковье

В округе Пушкинский состоялась экскурсия в рамках программы «Промышленный туризм». На этот раз гости вновь посетили производство группы компаний «Пластик Он Лайн», расположенное в городе Красноармейск. Гостями предприятия стали семьи участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мероприятие прошло при участии представителей ассоциаций ветеранов СВО, Фонда «Защитники Отечества» и комитета семей воинов Отечества Пушкинского округа.

Для гостей была организована познавательная экскурсия, в ходе которой они ознакомились с процессом изготовления продукции компании — от пластиковых папок до обложек. Участники смогли узнать больше о передовых технологиях производства, масштабе деятельности предприятия и планах его дальнейшего развития.

По словам экскурсовода, предприятие активно развивается и сегодня выпускает широкий ассортимент пластиковой продукции высокого качества, пользующейся спросом не только в Подмосковье, но и далеко за пределами региона. Особое внимание было уделено рассказу о работе сотрудников-ветеранов СВО, успешно интегрировавшихся в производственные процессы завода.

Напомним, первым с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Подмосковья. Предприятия Московской области выразили готовность поддержать эту инициативу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержу, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.