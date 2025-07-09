Семьи с двумя и более детьми получат новую налоговую выплату с 2026 года

Депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, что семьи, в которых воспитываются двое и более детей, смогут с 2026 года получить новую налоговую выплату в размере до 189 тыс. рублей, сообщает Общественное Телевидение России .

В России с 2026 года вводится новая мера поддержки семей — семейная налоговая выплата. Она будет рассчитываться как разница между стандартной и льготной ставками НДФЛ — 13% и 6%. Таким образом государство вернет семьям 7% налога, уплаченного работодателем за 2025 год. Максимальная сумма выплаты составит 189 тыс. рублей, минимальная — 56 тыс. рублей. Размер выплаты будет зависеть от количества детей в семье.

Право на получение выплаты будет у родителей, работавших в 2025 году и воспитывающих двух и более несовершеннолетних детей или детей, обучающихся очно. Для ее оформления потребуется подать декларацию по форме 3-НДФЛ. Кроме того, семья должна соответствовать критериям нуждаемости — доход на каждого ее члена не должен превышать 1,5 прожиточных минимумов.

Подать заявление на выплату можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года через портал «Госуслуги» или лично в МФЦ. В дальнейшем окно подачи заявления установят с 1 мая по 1 октября ежегодно. Средства будет возвращать Социальный фонд России.

В настоящее время для семей действуют налоговые вычеты на детей, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, выплаты по беременности и родам, а также материнский капитал. В 2025 году размеры этих выплат увеличатся. Бессараб отметила, что в 2026 году планируется индексация всех социальных выплат и пособий, включая маткапитал и единое пособие на ребенка.