Лето — традиционный разгар дачного сезона и повышенной покупательской активности в магазинах для садоводства. В числе самых популярных покупок в этот период — семена, дачный инвентарь, мясо для шашлыка, сообщили РИАМО в банке «Русский стандарт».

По данным статистики наполнения кассовых чеков в онлайн-сервисах банка, 55% покупок в этой тройке товаров приходится на семена. Кстати, летом 2023 года доля была заметно выше и составляла 69%. При этом средний чек одной покупки пачки семян летом 2024 года — 64 руб.

Минувшим летом агрохимию и средства для роста растений стали покупать заметно чаще, чем годом ранее, — их доля выросла до 28%. Тогда как летом 2023 года доля была лишь 5%. Средний чек одной такой покупки летом 2024 года составил 124 руб.

17% — доля покупок рассады. Летом 2023 года — 26%. При этом средний чек на рассаду минувшим летом составил 133 руб.

В числе товаров-лидеров в категории «дачный инвентарь»: секатор, мангал и грабли. Чаще всего в кассовых чеках в обозреваемой тройке встречались секаторы. Причем их стали покупать заметно чаще, чем годом ранее. Летом 2024 года их доля в указанной тройке товаров составила 39%. В июне–августе 2023 года она была 32%. Средний чек на покупку секатора минувшим летом — 382 руб.

Тем временем доля покупок мангалов летом 2024 также выросла — до 35% с 33% в июне–августе 2023 года, а средний чек одной такой покупки в этом году составил 500 руб.

26% покупок в этой тройке — у граблей. Летом 2023 года доля была заметно выше и составляла 35%. Средний чек на грабли в июне–августе текущего года был 298 руб.

Свинина — лидер шашлычного сезона

На июнь–август выпадает и столь любимый многими россиянами шашлычный сезон. Аналитики банка изучили спрос в этот период на самые популярные виды мяса — свинину, курицу, а также замаринованный шашлык. Как показала статистика, 63% покупок — у свинины. Ее доля выросла относительно прошлого года, когда была 61%. Средний чек покупки свинины минувшим летом составил 394 руб.

20% от покупок этих трех видов мяса пришлось на курицу, а годом ранее доля была выше и составляла 24%. Средний чек на куриное мясо в июне–августе 2024 года — 222 руб.

17% покупок в обозреваемой тройке — у полуфабрикатов для шашлыка. Их доля выросла относительно лета 2023 года, когда она была 15%. Средний чек такой покупки минувшим летом — 524 руб.