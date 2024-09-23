Сельхозтоваропроизводители Подмосковья собрали 88 тыс тонн масличных культур

В Московской области 60,4 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий засеяны масличными культурами. Региональные сельхозтоваропроизводители продолжают уборочную кампанию. Так, на текущий момент аграрии обработали более 39,8 тысяч гектаров, что составляет 67% от плана, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Валовый сбор масличных культур составляет свыше 88 тысяч тонн. При этом урожайность в этом сезоне превышает 22 центнера на гектар. В регионе выращивают рапс, которым засеяно 41 тысяча гектаров, сою — 15 тысяч гектаров, подсолнечник — 2,3 тысячи гектаров, лен и прочие масличные культуры. Завершить уборочные работы планируется в конце октября.

В разрезе муниципалитетов, наибольший объем масличных культур собрали в городском округе Зарайск — более 27,5 тысяч тонн, где обработано уже свыше 11,4 тысяч засеянных гектаров земли. В Луховицах валовый сбор масличных составил свыше 16,5 тысяч тонн с 6,7 тысяч гектаров полей, в Серебряных Прудах — около 13,2 тысяч тонн, убрано порядка 6,1 тысяч гектаров. В Шаховской собрано 8,5 тысяч тонн, также в лидерах — городской округ Кашира более 7,5 тысяч тонн урожая получено с 3,2 тысяч гектаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.