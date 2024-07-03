Сектор МСП обеспечивает треть всех поступлений в бюджет Подмосковья

Предприятия МСП сегодня обеспечивают почти 33% всех налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

За последние пять лет вес МСП в подмосковной экономике значительно вырос. Если в 2019 году на долю сектора приходилось чуть более одной пятой всех поступлений в региональный бюджет, то по итогам 2023 года на МСП приходится уже треть всех поступлений. В денежном выражении — это 440 млрд рублей. За пять лет эта сумма выросла в 2,3 раза.

В подмосковном мининвесте подчеркнули, что увеличение доли поступлений от МСП в региональном бюджете связано не с ростом налоговой нагрузки, а с активным развитием самого сектора малого и среднего предпринимательства.

Комфортные условия для бизнеса в Московской области обеспечиваются активной поддержкой предпринимателей. В частности, вся информация о мерах господдержки бизнеса доступна на региональном инвестиционном портале.

Также на инвестпортале предприниматели могут воспользоваться рядом электронных сервисов, позволяющих бизнесу решать самые разные задачи. Например, на портале можно подобрать участок или помещение для размещения предприятия, получить государственные услуги для бизнеса, подать заявку на получение мер поддержки, а также сообщить о трудностях при ведении предпринимательской деятельности и получить содействие в решении этих вопросов.

Поддержка субъектам МСП в Подмосковье оказывается в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.