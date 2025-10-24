Заседание ЦБ 24 октября значительно повлияет на деловой климат до конца года

ЦБ РФ сталкивается с непростой дилеммой: необходимо найти равновесие между контролем над инфляцией и опасностью серьезного торможения экономической активности. В сентябре регулятор умерил излишне радужные ожидания участников рынка относительно скорости снижения ключевой ставки, демонстрируя довольно консервативную позицию. Ожидается, что подобная линия поведения сохранится и в октябре, заявил РИАМО директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка.

Согласно последним данным от Росстата и Минэкономразвития, темпы снижения инфляции остаются невысокими. В частности, еженедельный рост цен в октябре сначала составил 0,23%, затем 0,21% и 0,22%. По данным Росстата, это соответствует ускорению годовой инфляции до 8,19% годовых по состоянию на 20 октября. Это существенно ограничивает свободу действий регулятора, объясняет эксперт.

«Таким образом, весьма вероятно, что Банк России пойдет на небольшое снижение ставки — примерно на 0,5-1 процентный пункт. В альтернативном сценарии, ставка может остаться неизменной, а решение о ее снижении будет отложено на конец года», — прогнозирует Спинка.

Важно отметить, что октябрьское заседание совета директоров ЦБ РФ является предпоследним в текущем году и его итоги окажут значительное влияние на настроения рынка и деловой климат вплоть до конца года. По этой причине наиболее вероятным представляется все же сценарий умеренного снижения ставки при сохранении жесткой риторики, резюмирует экономист.