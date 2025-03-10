Сегмент МСП в России растет вопреки всем вызовам макроэкономики

Рост e-commerce открывает новые возможности для МСП в сфере торговли и логистики

В контексте развития малого и среднего предпринимательства в России необходимо учитывать ряд ключевых факторов, которые оказывают влияние на устойчивость и рост данного сегмента, заявил РИАМО основатель онлайн-страховой «Лучи» Марк Саневич.

«Во-первых, мы фиксируем, что, несмотря на макроэкономические вызовы, сегмент МСП продолжает демонстрировать адаптивность и рост. В частности, увеличение доли рынка e-commerce открывает новые возможности для малых и средних предпринимателей, особенно в сфере торговли и логистики», — отмечает эксперт.

Это отражается и на страховых показателях: объем продленных и вновь заключенных договоров страхования бизнеса среди МСП увеличился на 40%.

Во-вторых, кадровый вопрос остается одной из ключевых проблем. Россия демонстрирует один из самых низких уровней безработицы за последние годы, что ведет к острой конкуренции за квалифицированные кадры. Малый и средний бизнес испытывает трудности с привлечением и удержанием специалистов, особенно в высокотехнологичных и сервисных отраслях. Это подталкивает предпринимателей к разработке и внедрению новых систем мотивации персонала.

«Например, мы наблюдаем рост интереса к корпоративному страхованию сотрудников, включая добровольное медицинское страхование (ДМС) и страхование от несчастных случаев. Эти инструменты становятся не просто социальными бонусами, а важной частью стратегии удержания кадров», — рассказывает Саневич.

В-третьих, одним из значимых вызовов для МСП остаются финансовые и юридические риски. Анализ страховых обращений показывает рост случаев, связанных с судебными разбирательствами, арендными спорами, неплатежами со стороны контрагентов и киберугрозами. В этом контексте растет спрос на страховые продукты, которые защищают бизнес от финансовых потерь, связанных с рисками предпринимательской деятельности.

Наконец, меры государственной поддержки, включая субсидии и гранты, играют важную роль, однако необходима дополнительная гибкость налогового регулирования.

«Мы считаем, что расширение налоговых льгот и внедрение страховых механизмов поддержки бизнеса (например, государственное софинансирование страхования рисков для МСП) могут стать важным фактором устойчивого развития сектора», — резюмирует эксперт.