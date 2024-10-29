Сделки по продаже активов западного бизнеса в РФ зависли из-за ужесточения правил

Сделки по продаже активов западных компаний в России находятся в зависшем состоянии из-за ужесточения правил отечественной правительственной комиссией по контролю за осуществлением зарубежных инвестиций, сообщает Lenta.ru .

Источники Forbes рассказали, сейчас зависли десятки таких соглашений с участием компаний из недружественных государств. Из-за ужесточения правил зарубежные предприниматели стали массово отзывать заявки на подобные сделки.

Речь идет о соглашениях, которые не были рассмотрены и одобрены властями РФ, но по ним ранее достигли принципиальных договоренностей между продавцами и покупателями.

С этого октября руководитель Минфина страны Антон Силуанов отмечал, что минимальный обязательный дисконт при реализации активов иностранными компаниями в России увеличился с 50% до 60% от рыночной стоимости. А добровольный взнос в федбюджет составит 35%.