Счетная плата: 90% изъятых активов коррупционеров не приносят доходов бюджету

С 2011 года в казну поступило около 9000 объектов недвижимости общей стоимостью 113 млрд рублей, однако лишь 8% из них вовлечены в хозяйственный оборот. Согласно данным аудита, только 4% объектов сдаются в аренду и примерно столько же приватизировано.

Среди основных причин сложившейся ситуации госаудиторы называют законодательные ограничения и бюрократические барьеры — регистрация права собственности занимает до двух лет из-за необходимости снятия судебных арестов и выселения незаконных жителей.

Счетная палата предложила установить максимальный двухлетний срок нахождения конфискованного имущества в казне, упростить процедуры приватизации и снять избыточные ограничения, чтобы вернуть активы в экономический оборот и увеличить доходы бюджета.